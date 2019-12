Ventilado no Palmeiras, Rodrigo Caetano garante compromisso com o Inter

Após a demissão do diretor de futebol Alexandre Mattos, o Palmeiras busca um novo nome para ocupar o cargo, e Rodrigo Caetano, do Internacional, logo passou a ser especulado no Verdão. O dirigente, contudo, disse que, até o momento, seu compromisso é com o time gaúcho.

“Eu me sinto honrado por ter o nome veiculado em um gigante do Brasil, isto óbvio que também se dá pelo trabalho realizado em um ano e meio no Inter, claro que por outros trabalhos também. Tenho um compromisso com o Internacional, com muitos projetos para o futuro, por mais que a gente saiba que a vida no futebol se dá por conquistas”, disse.

Além disso, o dirigente afirmou que não houve nenhum tipo de proposta oficial por parte do Palmeiras, e voltou a citar o seu compromisso com o Internacional.

“Quero deixar claro que o meu foco e meu compromisso ainda está com o Inter, não teve convite até o presente momento. Se acontecer, aí poderei responder de forma mais precisa. Até o presente momento não teve. Tenho o foco com o Inter, passa pela confirmação que ainda não temos, de Libertadores no ano que vem. É o que está na cabeça de todos nós”, afirmou.

Rodrigo Caetano já havia sido especulado no Verdão no final de 2014, quando o clube optou pela contratação de Alexandre Mattos. Outro nome que agrada a diretoria Alviverde atualmente é Diego Cerri, do Bahia.