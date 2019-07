Uendel quer Inter jogando de forma inteligente para eliminar o Palmeiras

Precisando reverter a desvantagem de 1 a 0 diante do Palmeiras, o Internacional terá uma postura ofensiva no confronto de amanhã. O lateral-esquerdo Uendel afirmou que conta com apoio da torcida vermelha no Beira-Rio.

“Torcedor conhece bem a força da nossa equipe em casa. Torcedor sempre nos apoia bastante e confiamos muito que podemos reverter essa situação. Tenho certeza que terá casa cheia e vão nos empurrar o jogo todo”, avaliou.

Uendel disse que o Internacional terá que estar organizado em campo e acima de tudo ter cuidado com as jogadas de contra-ataque do time paulista. “Precisamos manter uma organização perfeita até o final. A ansiedade nunca é boa. Vamos manter a tranquilidade para achar o melhor caminho para fazer os gols”, comentou.

Internacional e Palmeiras se enfrentam nesta quarta, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Beira-Rio, pelo jogo de volta da Copa do Brasil. Fora do campo, Anderson Daronco será o árbitro para o clássico Gre-Nal do sábado, às 19h (horário de Brasília), no Beira-Rio, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.