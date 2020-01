Thiago Galhardo destaca estrutura do Inter e chance de brigar por títulos

O meio-campista Thiago Galhardo foi um dos nomes que estava mais em alta na janela de transferências do Brasil. Apresentado nesta sexta-feira no Internacional, o ex-jogador do Ceará apontou os detalhes que o fizeram escolher pelo Colorado para disputar a temporada 2020.

“O Inter me escolheu e eu escolhi o Inter”, avisou o atleta, que foi além. “Tive propostas de Brasil e exterior, a negociação com o Inter foi bastante prolongada. Mas eu tinha o desejo de voltar a jogar uma Libertadores e de brigar por títulos. A estrutura que nos foi apresentada me deixou muito impressionado. A única coisa que eu posso dizer para vocês é de que não me arrependo da escolha que tomei”, emendou.

Meia de armação, Thiago Gallhardo se destacou nos gols em 2019, marcando 12 em 34 partidas na temporada pelo Ceará. Ainda assim, ele alerta que pretende ajudar a equipe de outras formas.

“Do meio para frente, estou disposto a ajudar. Estando bem fisicamente, isso facilita. Como eu vim como goleador, esperam que eu faça gols, mas também quero ajudar com assistências. No final das contas, a expectativa é de estar com o grupo, o Inter, da melhor forma possível. Quero contribuir da melhor forma possível, me matando em campo na posição defensiva, e atacando com qualidade”, comentou.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Por fim, Thiago Galhardo elogiou a recepção recebida no clube e o primeiro contato com o técnico Eduardo Coudet. Ele citou que o comandante é bastante profissional e se mostrou preocupado em conhecer as suas características e individualidades.

“Coudet fala muito em trabalhar. Foca no extracampo, pergunta como você está, como gosta de jogar. Me recebeu muito bem, é extremamente positivo”, apontou o meia.