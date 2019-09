Sem Odair Hellmann, Inter inicia preparação para pegar o São Paulo

Após confirmar a classificação para a decisão da Copa do Brasil, o Internacional iniciou nesta quinta-feira a preparação para enfrentar o São Paulo com um desfalque. Como o técnico Odair Hellmann foi ao Rio de Janeiro para acompanhar os sorteios de mando, a atividade foi comandada pelo auxiliar Maurício Dulac.

Os titulares da contundente vitória para cima do Cruzeiro ficaram na parte interna do CT Parque do Gigante realizando trabalhos regenerativos. Autor de dois gols, Guerrero, inclusive, sentiu dores na partida, mas não deve ser problema para as decisões. O reservas, por sua vez, se exercitaram em uma atividade de campo reduzido.

Para o duelo com o Tricolor Paulista, marcado para este sábado, ás 19 horas (de Brasília), no Beira-Rio, o Colorado não contará com o lateral Natanael, contundido, e o atacante Tréllez, que está emprestado pelo clube do Morumbi e não poderá atuar por conta de uma cláusula contratual.

A tendência é de que Odair Hellmann mande uma equipe alternativa para campo formada por: Danilo Fernandes: Zeca, Klaus, Emerson Santos e Erik; Rithely, Bruno Silva e Nonato; Sarrafiore (Neilton), Rafael Sobis e Guilherme Parede.