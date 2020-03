Saravia é apresentado no Inter prometendo fácil adaptação

O lateral direito Renzo Saravia foi apresentado pelo Internacional no final da manhã desta quinta-feira. Recém-contratado, o argentino destacou a importância de seus conterrâneos, principalmente do técnico Eduardo Coudet, com quem já trabalhou, para se adaptar o mais rápido possível e jogar o quanto antes.

“Foi muito importante falar com Coudet. Já conheço ele, seus objetivos, maneira de trabalhar, sua intensidade. Vou trabalhar muito para estar do tamanho deste clube. Ter jogadores argentinos, um treinador, é muito importante, facilita a adaptação. Vai ser fácil. Quero conhecer logo todos meus companheiros para levar o Inter ao mais alto possível. Já conversei um pouco com o Victor (Cuesta), me falou sobre o clube. Quero aproveitar que tenho os companheiros argentinos, seguir conversando com eles e desfrutar, pois é um clube muito importante”, disse em entrevista coletiva.

O atleta de 26 anos ainda enfatizou a boa preparação que o Colorado deve ter para a difícil sequência que vai enfrentar, com um compromisso pelo Estadual, contra Brasil de Pelotas no domingo, e um Gre-Nal, na próxima quinta-feira, pela Copa Libertadores.

“Temos uma partida importante no final de semana, precisamos nos preparar, mas também se fala muito do clássico. É muito importante, um dos mais importantes do Brasil, então temos que estar preparados para aproveitar.”, comentou.

Saravia foi revelado no Belgrano e teve boa passagem pelo Racing. Atualmente pertence ao Porto e está emprestado ao Inter até o final de 2020.

