Pressionado, vice de futebol Roberto Melo pede demissão do Internacional

Depois de ser derrotado por 2 a 1 pelo Goiás em casa, o Internacional passa por mudanças no quadro diretivo. Nesta quinta-feira, o Colorado anunciou que Roberto Melo, então vice-presidente de futebol, pediu demissão do clube.

Roberto Melo ocupava o cargo desde o primeiro mandato de Marcelo Medeiros, que foi reeleito em 2018 e ficará na função até o final de 2020. Depois de Roberto Melo pedir desligamento, o presidente concedeu entrevista coletiva e falou sobre a decisão do ex-vice.

“Nós não tomamos decisões por questões externas. A iniciativa partiu do Melo. Sofreu uma série de insinuações injustas e levianas, que acho que vai tomar medidas judiciais a respeito. Mas é do cargo. Quem não está preparado não pode sentar aqui”, afirmou o presidente.

Além de Roberto Melo, o Internacional anunciou a saída de Adauri Silveira, que era diretor de futebol do clube. O profissional estava no cargo desde janeiro de 2017 e também saiu por vontade própria.

Depois da derrota para o Goiás, o Inter estacionou na oitava posição do Campeonato Brasileiro, com 51 pontos. O Colorado está a três do São Paulo, primeiro time do G6. Na próxima rodada, a equipe terá pela frente o Botafogo, fora de casa, no sábado, às 19h.