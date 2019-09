Novidade na Seleção olímpica, Bruno Fuchs vê Inter confiante contra Palmeiras

Querendo se firmar entre os quatro melhores times do Campeonato Brasileiro e garantir uma vaga para a próxima Copa Libertadores, o Internacional tem novidade confirmada na escalação do jogo marcado para este domingo, contra o Palmeiras, às 16 horas (de Brasília), no Beira-Rio, pela 22ª rodada. Recém-convocado pela Seleção olímpica, Bruno Fuchs assumirá a vaga do lesionado Rodrigo Moledo e acredita no triunfo.

“A expectativa é a melhor possível, pois todo confronto direto pede por um jogo disputado. O Palmeiras é um grande time e vem de uma boa sequência de vitórias, mas o nosso elenco também é qualificado e está muito confiante”, explicou.

O jovem zagueiro falou sobre a convocação e prometeu empenho para conseguir uma sequência de jogos no Colorado. “Apesar de ter ficado muito feliz com a convocação, meu foco agora é o Inter. Me preparei muito para essa partida e vou dar o meu melhor. Quero ajudar muito o clube e, para isso, preciso estar entre os titulares”, comentou

Durante os treinamentos, o técnico Odair Hellman esboçou a seguinte escalação para enfrentar o Palmeiras: Marcelo Lomba; Heitor, Bruno Fuchs, Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo Lindoso, Edenílson, Nonato, Nico López e Patrick; Rafael Sobis.

Com a possibilidade de fazer dupla com Víctor Cuesta no sistema defensivo, Bruno rasgou elogios ao argentino. “Ele é um fenômeno. Inteligente, líder, técnico, tático. Me baseio muito nele durante o treino e jogar ao lado dele vai ser uma oportunidade incrível”, finalizou.