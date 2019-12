Nonato lamenta vaga perdida pelo Internacional e mira última rodada

O Internacional não conseguiu a vaga direta para a fase de grupos da Copa Libertadores. Após derrota por 2 a 1 para o São Paulo nesta quarta-feira, o Colorado ainda poderá ter que pontuar na última rodada para garantir uma das duas vagas para a fase preliminar da competição sul-americana.

“Claro que ficamos muito chateados, nosso objetivo era entrar nessa Libertadores direto, sabíamos que o São Paulo era um rival direto, jogo de seis pontos. Infelizmente não conseguimos desempenhar o nosso melhor futebol, mas vamos tem que buscar dentro de casa”, declarou Nonato para os canais Premiere na saída de campo.

“Nós que nos deixamos nesta situação e nós que temos que vamos ter que sair dessa. Mas brigar por essa colocação na Libertadores sim”, completou o meia.

Com a vitória do Corinthians sobre o Ceará, o Inter caiu para a 8ª colocação, estacionado nos 54 pontos. Os gaúchos estão cinco pontos na frente do Goiás, que ainda joga na rodada.

A matemática é simples, se os goianos não vencerem o Palmeiras nesta quinta-feira, a vaga é do Colorado. Caso vençam, o Inter terá que vencer o Atlético-MG, no Beira-Rio, para não depender do Goiás, que enfrenta o Grêmio no Serra Dourada. Em caso de empate colorado e duas vitórias esmeraldinas, a vaga fica para a equipe do Centro-Oeste.