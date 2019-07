Lomba diz que Inter não abre mão do Campeonato Brasileiro

Na pausa para a disputa da Copa América, o Internacional segue treinando forte na preparação visando o duelo no dia 10, quarta-feira, quando enfrenta o Palmeiras, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O goleiro Marcelo Lomba concedeu entrevista coletiva nesta quinta-feira e afirmou que acredita em um confronto bem complicado para o Colorado.

“Sabemos que será um confronto difícil. É o primeiro jogo da volta. Já fizemos amistosos, temos mais alguns compromissos. Vamos chegar preparados em todas as partes e colocar isso em campo”, comentou.

Apesar de ter uma agenda pesada neste mês que envolve Copa do Brasil e Libertadores, Lomba afirmou que o Inter não deixará em segundo plano o Campeonato Brasileiro. Na competição o Colorado ocupa o quarto lugar com 16 pontos e está a nove pontos do líder Palmeiras.

“De forma alguma vamos abrir mão de algum campeonato. No ano passado, muita coisa mudou do final do primeiro turno para o segundo. O Palmeiras arrancou de trás. Tem outras competições que às vezes influenciam, então no Brasileirão vamos brigar, construindo passo a passo”, avaliou.

Fora de campo, o Internacional junto com a Prefeitura de Porto Alegre irá abrir o Gigantinho para receber os moradores de rua devido ao intenso frio que tem feito no Rio Grande do Sul. O local receberá cerca de 300 pessoas e haverá distribuição de sopão.