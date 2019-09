Jogadores do Inter falam em alívio por gol de Nico López: “Espero que abra a porteira”

Neste sábado, o Internacional venceu o Botafogo por 3 a 2, no Beira-Rio. O terceiro gol do Colorado foi marcado por Nico López, que não balançava as redes desde abril. Após a partida, Rafael Sóbis comemorou o resultado positivo e ainda celebrou o gol marcado pelo uruguaio.

“Gol importante, num momento em que estávamos sendo pressionados. Espero que abra a porteira, estamos vivendo um momento decisivo no ano. Vitória importante para a sequência”, afirmou Sóbis ao Premiere.

Guerrero também destacou a importância do gol marcado por Nico López. Além disso, o atacante peruano ressaltou que o time precisa mudar a chave para pensar na Copa do Brasil.

“A gente fez uma grande partida hoje. Pode tirar essa sorte que não estava com ele. A gente fez uma grande partida. Tomamos uns gols que temos que melhorar, mas agora é pensar no jogo de quarta-feira”, disse Guerrero.

Com o resultado, o Internacional foi à sétima posição, com 27 pontos somados. Na próxima rodada, o time enfrentará o São Paulo, no Beira Rio, no sábado, às 19h. Pela Copa do Brasil, a equipe recebe o Cruzeiro, na quarta-feira, às 21h30. Na primeira partida, o Colorado venceu por 1 a 0, fora de casa.