Inter espera recorde de público no jogo contra o Palmeiras

Mais de 25 mil colorados já adquiriram ingressos para o jogo deste domingo contra o Palmeiras, às 16h00 (horário de Brasília), no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro. A expectativa da direção vermelha é que haja recorde público com a presença de 45 mil torcedores.

Após vencer o Bahia por 1 a 0, o elenco do Internacional treinou na manhã desta quinta-feira, em Salvador. Os jogadores que não iniciaram a partida ou entraram no decorrer realizaram uma atividade no Barradão.

O técnico Odair Hellmann comandou um treinamento de posse de bola e um exercício em campo reduzido. Zeca, que entrou no segundo tempo tem chance de iniciar a partida do final de semana diante do Verdão.

Suspenso, Pottker desfalca o Colorado no próximo compromisso pelo Brasileirão. Por outro lado, os atacantes Nico López e Jonatan Alvez que cumpriram suspensão, ficam à disposição. Devido a questão contratual, o lateral-direito Fabiano e o zagueiro Emerson Santos, por pertencerem ao Verdão não podem atuar.

Nesta sexta-feira, o plantel do Inter retorna aos treinos, às 15h30 (horário de Brasília), no CT Parque Gigante. Atualmente o Colorado ocupa o segundo lugar no Brasileirão com 41 pontos e está a um ponto do líder São Paulo.