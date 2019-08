Guerrero pode desfalcar Inter na segunda partida da semifinal da Copa do Brasil

Internacional recebe o Cruzeiro para o jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. Paolo Guerrero é dúvida para esse confronto, pois, no dia seguinte, a seleção peruana disputará um amistoso nos Estados Unidos. No dia 4 de setembro, orecebe opara o jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. Paolo Guerrero é dúvida para esse confronto, pois, no dia seguinte, a seleção peruana disputará um amistoso nos Estados Unidos.

Frente a isso, os dirigentes esperam que a Federação do Peru se sensibilize e permita que atacante atue no Beira-Rio. Nessa temporada, o centroavante fez 18 partidas e balançou as redes 11 vezes.

Suspenso, o volante Edenílson desfalca o Internacional no jogo deste domingo contra o Corinthians, às 11h (de Brasília), no Estádio Beira-Rio, pela 14ª rodada Campeonato Brasileiro. O Colorado se reapresenta nesta sexta-feira, às 10h30 (de Brasília), no CT Parque Gigante.