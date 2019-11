Conselho de Gestão do Internacional fará reunião para analisar protestos

Marcelo Medeiros, presidente do Internacional, não escondeu sua insatisfação com a postura da torcida na vitória sobre o Fluminense. Irritados com o momento do time, os colorados xingaram, vaiaram e chegaram até a ficar em silêncio como forma de protesto. “Torceremos como vocês jogam: sem motivação”, dizia uma das fixas estendidas no Beira-Rio.

“O sistema de operação do Beira-Rio é espetacular. As câmeras e a qualidade das imagens são invejáveis. Sabemos todos que estavam aqui. Inclusive, algumas faixas foram pintadas no pátio do estádio, na sala da torcida organizada no Gigantinho. O clube oferece à torcida o espaço e eles usam contra o clube. Isso vai ter que mudar”, disse Medeiros.

Diante desse cenário, o mandatário máximo do Internacional fará uma reunião com o Conselho de Gestão para analisar os protestos e tomar medidas contra os torcedores que exageram.

“Nos últimos anos, o Inter sempre procurou defender o espaço do seu torcedor. Em muitos momentos, até contrário ao Ministério Público, que não concorda com a presença da torcida em determinados locais do estádio”, afirmou.

“Vamos ter que mudar esse protocolo. Vai ocorrer uma reunião do Conselho de Gestão nesta semana. Vamos fazer o que nos cabe e identificar aqueles que ultrapassaram o limite do protesto”, completou.

Com uma vitória nos últimos quatro jogos, o Internacional é o sétimo colocado, com 49 pontos, e ocupa uma das vagas classificatórias à Copa Libertadores, uma vez que o Athletico Paranaense é o sexto lugar e já está garantido por ser o vencedor da Copa do Brasil.