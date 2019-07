Árbitro revela ofensas de dirigentes do Inter após classificação: “Safado”

Mesmo após superar o Palmeiras nas cobranças de pênalti e avançar para a semifinal da Copa do Brasil, o Internacional, na voz principalmente de sua diretoria, não esqueceram a arbitragem de Rafael Traci. Na súmula divulgada após a partida realizada no Beira-Rio, o árbitro revelou ofensas por parte de dirigentes Colorados, indignados com a anulação do gol de Victor Cuesta nos minutos finais do tempo normal.

No documento oficial do jogo, divulgado no site da Confederação Brasileira de Futebol, Rafael Traci revelou que a equipe de arbitragem foi abordada de forma agressiva e ofendida acintosamente pelo presidente e vice do Internacional, Marcelo Medeiros e Roberto Mello, na saída para os vestiários. Palavras como “safado, sem

vergonha, cagalhão, ladrão, a tua família tem vergonha de ti”, teriam sido ditas pelos dirigentes.

“Após o final da partida, quando eu e a equipe de arbitragem nos dirigíamos para o vestiário de arbitragem, fomos abordados pelos Srs. Marcelo Medeiros (presidente do S.C Internacional) e Roberto Mello (vice-presidente de futebol do S.C. Internacional), que de forma agressiva e acintosa, nos acompanharam até as proximidades do vestiário de arbitragem, proferindo repetidamente as seguintes palavras: “safado, sem vergonha, cagalhão, ladrão, a tua família tem vergonha de ti.”. Informo que nos sentimos ofendidos diante de tais atitudes. Ressalto que ambos tiveram que ser contidos pelo policiamento, que nos conduziram até a porta do vestiário”, escreveu o árbitro.

Além das críticas e ofensas dirigidas pelos dirigentes do Colorado, Rafael Traci também explicou os cartões vermelhos aplicados para D’Alessandro e Pedro Lucas, esse já após o apito final. Além disso, houve a expulsão de um gandula, após confusão com o lateral Marcos Rocha, já no segundo tempo do compromisso que terminou com a classificação do Inter.

De acordo com o árbitro, a expulsão de D’Alessandro se deu “por se dirigir de forma desrespeitosa, reclamando de forma acintosa” junto a Traci, quando o mesmo se deslocava para revisar uma jogada, além de detectar um puxão em seu braço. No caso de Pedro Lucas, a autoridade revelou ofensas também ao quarto árbitro, além de palavras de baixo calão.

Com a vitória por 5 a 4 nos pênaltis, o Internacional avançou para a semifinal da Copa do brasil, onde irá enfrentar o Cruzeiro, que apesar de ter perdido para o Atlético Mineiro por 2 a 0, fez valer a vantagem construída no primeiro jogo. Os mandos dos confrontos serão definidos posteriormente em reunião realizada entre os clubes junto as autoridades da CBF.