Árbitro relata ofensas de Guerrero em expulsão no Maracanã

O jogo entre Flamengo e Internacional foi recheado de discussão e polêmicas com a arbitragem de Luiz Flavio de Oliveira. Entre as discussões, o pênalti marcado em favor do Rubro-Negro carioca, a reclamação de uma penalidade para o Colorado e a expulsão de Paolo Guerrero. O atacante perdeu a cabeça após sofrer uma pancada no rosto do zagueiro Rodrigo Caio e recebeu o cartão vermelho por mostrar o dedo médio para o quarto árbitro.

O ato de Guerrero foi citado na súmula junto com as ofensas proferidas pelo artilheiro do Internacional. Luiz Flavio de Oliveira fez a seguinte descrição no documento enviado à Confederação Brasileira de Futebol (CBF):

“Expulso por ofender o 4º árbitro sr. Grazianni Maciel Rocha, com seu dedo médio em riste, dizendo as seguintes palavras: “fuck you, fuck you”. após, se dirige em minha direção, socando o ar, chutando o chão e proferindo as seguintes palavras: “fuck you, fuck you, fuck you.” necessitando ser contido por seus companheiros para deixar o campo de jogo”, descreveu o árbitro – a citação deve complicar Guerrero em julgamento no STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva).

O Internacional terminou o jogo contra o Flamengo com dois jogadores a menos. O lateral direito Bruno foi expulso no pênalti cometido em Gabigol, após análise do árbitro com a ajuda do VAR. Já no pênalti pedido pelos gaúchos, Guerrero também foi personagem. A reclamação é que o atacante acabou desequilibrado dentro da área por Rodrigo Caio no momento em que finalizou contra a meta de Diego Alves.