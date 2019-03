Na reserva na Inter, Miranda confessa ‘momento diferente’ na carreira

Miranda perdeu espaço entre os titulares da Internazionale de Milão nesta temporada após as chegadas de Skriniar e Stefan de Vrij, que seguem sendo a primeira escolha do técnico Luciano Spaletti no clube. Apesar disso, ele disse que não encara essa nova fase como fim de um ciclo na carreira.

“Eu confesso o momento diferente da minha carreira, sempre fui titular indiscutível e esse ano estou jogando um pouco menos. Estou me acostumando com essa situação e aproveitando esse tempo que tenho a mais para me dedicar aos treinamentos e me preparar. Joguei alguns jogos importantes na temporada e mostrei o nível que gostaria de mostrar”, disse em entrevista coletiva nesta quarta-feira.

O zagueiro está concentrado junto com a Seleção Brasileira em Portugal, onde a equipe se prepara para dois amistosos contra Panamá, no próximo sábado, e República Tcheca, na terça-feira. Os jogos servem como preparação final para a Copa América, que acontece no Brasil entre junho e julho deste ano.

Falando em 2019, Miranda esteve em campo como titular na Inter de Milão em duas vitórias, um empate e uma derrota, divididos entre Campeonato Italiano e Copa da Itália. O total de jogos disputados pelo clube em 2019 foi de 15 partidas (na temporada inteira foram 13 jogos disputados por ele como titular).

Quando perguntado sobre uma possível transferência para Portugal, país onde a Seleção se encontra em preparação para os amistosos, Miranda cravou: fica mais um ano na Inter. “Admiro muito o futebol de Portugal, vejo como um bom mercado sim, mas hoje meu pensamento é defender a Inter de Milão, terminar bem essa temporada. Tenho mais um ano de contrato ainda”, finalizou.