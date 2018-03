Pela Libertadores, Independiente vence Millonarios e cola no Corinthians

Se o Corinthians assumiu a liderança do grupo 7 da Copa Libertadores da América na quarta-feira, o Independiente se colocou como novo vice-líder da mesma chave ao vencer o Millonarios nesta quinta, em Avellaneda, por 1 a 0.

Agora, os argentinos e venezuelanos do Deportivo Lara somam os mesmos três pontos, com vantagem para o Rei de Copas devido ao saldo de gols (0 contra -1). Ambos estão atrás do atual campeão brasileiro por um ponto. Já os colombianos do Millonarios seguram a lanterna do grupo, com apenas um ponto somado.

O gol da vitória do Independiente no estádio que leva o nome da competição continental saiu aos 23 minutos do primeiro tempo. Bustos, candidato a ir à Copa do Mundo com a Argentina, fez toda a jogada pela direita e deixou Benítez na boa para escolher o canto e mandar para as redes.

Apesar da necessidade de arrancar pelo menos uma nova igualdade, o Millonarios não conseguiu sequer criar um lance de perigo contra o gol dos donos da casa, que chegaram mais perto de aumentar a vantagem.

No fim, festa da fanática torcida do Independiente. Ao Millonarios ficou a sensação de que conseguir uma vaga nas oitavas de final já não será mais tão simples assim. Na próxima rodada, os colombianos recebem o Deportivo Lara em Bogotá dia 17 de abril, enquanto o Independiente joga de novo em casa, dessa vez contra o líder Corinthians, no dia seguinte, às 21h45 (horário de Brasília)