Lanterna e pior visitante da Série B, Guarani visita Operário em Ponta Grossa

Operário e Guarani se enfrentam nesta terça-feira, às 19h15, no Germano Kruger, em Ponta Grossa, pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Último colocado na tabela e há 11 jogos na zona de rebaixamento, o Bugre não terá vida fácil no Paraná. Afinal, o Operário tem a segunda melhor campanha do torneio jogando diante do seu torcedor, perdendo apenas uma dos oito partidas que disputou em casa.

Outro problema é o desempenho longe de Campinas. São três empates, cinco derrotas e nenhuma vitória como visitante, sendo o pior time jogando fora de casa.

O risco do rebaixamento já paira no clube. Após a derrota de 2 a 0 para o Vila Nova, na última sexta-feira, o técnico Roberto Fonseca reconheceu o mau momento e diz há “intranquilidade” em busca de melhores resultados.

“Desde que cheguei já tinha essa preocupação (de rebaixamento). A preocupação é enorme e ela só tem aumentado. Há a intranquilidade. A cobrança tem que existir. Infelizmente, o momento leva a ter intranquilidade em alguns momento”, comentou.

Mesmo com os três pontos, o Guarani não consegue sair da zona de rebaixamento nesta rodada, mas um triunfo com certeza aumentaria a confiança do time para enfrentar o América-MG, no Independência, no próximo domingo.

Já as ambições do Operário são bastante diferentes. A equipe busca mais uma vitória para se aproximar do G4 e se recuperar após a goleada de 4 a 0 sofrida, pelo Bragantino, na última rodada.

Ciente do momento, a diretoria fez promoções de mil ingressos para sócios-torcedores. Apenas os associados poderão as entradas por R$ 30 para arquibancada geral e R$ 80 para o setor coberto. O preço para não sócios é de R$ 150 para a geral e R$ 180 para o coberto.

Gerson Gusmão terá o retorno confirmado de três jogadores. O lateral-direito Maílton e o volante Jardel cumpriram suspensão e o atacante Felipe Augusto, poupado contra o Bragantino, estão à disposição.

FICHA TÉCNICA

OPERÁRIO-PR X GUARANI

Data: 20 de agosto de 2019

Horário: 19h15 (horário de Brasília)

Local: Germano Kruger, Ponta Grossa (PR)

Árbitro: Douglas Schwengber da Silva (RS)

Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Andre da Silva Bitencourt (RS)

OPERÁRIO-PR: André Luiz; Maílton, Lázaro, Rodrigo e Allan Vieira (Peixoto); Jardel (Chicão), Índio e Marcelo; Cleyton, Bruno Batata e Felipe Augusto (Lucas Batatinha).

Técnico: Gerson Gusmão

GUARANI: Kléver; Lenon (Bruno Souza), Luiz Gustavo, Diego Giaretta (Ferreira) e Thallyson (Giaretta); Deivid, Ricardinho e Igor Henrique (Bady ou Arthur); Vitor Feijão, Davó e Michel Douglas.

Técnico: Roberto Fonseca