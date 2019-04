Renato reconhece má atuação e não descarta mudanças no time titular

O Grêmio terminou o primeiro turno do Grupo H da Libertadores com apenas um ponto ao perder para a Universidad Católica nesta quinta-feira. Agora, no returno, o Tricolor Gaúcho precisa de três vitórias para avançar na competição. Em sua entrevista coletiva, o técnico Renato Portaluppi admitiu que a equipe não teve um bom desempenho.

“É continuar trabalhando para conseguir as vitórias que possam nos dar a classificação. A equipe não esteve bem hoje. Estivemos muito abaixo daquilo que apresentamos nas últimas partidas e erramos muitos passes. Não tivemos o poder de reação. Infelizmente hoje nada funcionou. A vitória da Católica foi justa”, analisou.

Sem muito tempo para se lamentar, o Grêmio recebe no domingo o São Luiz, às 16h (de Brasília), na Arena, pela segunda partida da semifinal do Campeonato Gaúcho. E três dias depois a equipe gremista tem pela frente o Rosário Central em seus domínios pela Libertadores. Renato afirmou que existe a possibilidade de fazer alterações no time titular.

“Todo mundo está tendo oportunidades. Falo para eles aproveitar as chances. As oportunidades estão sendo dadas e cada um tem que demonstrar que tem condições de jogar. Nós temos um grupo bastante qualificado. Tem jogadores que estão muito bem. Para mim não tem esse problema de salário e nome. Para mim vai sempre jogar o melhor. Na sexta começamos a pensar no Campeonato Gaúcho onde precisamos vencer no domingo para chegar à final da competição”, comentou.

Nesta sexta-feira o elenco gremista volta a treinar, às 15h30(de Brasília), no CT Luiz Carvalho. A tendência é de utilização de time misto no final de semana pelo Gaúcho.