Renato Gaúcho promove desafio em treino de finalização do Grêmio

O Grêmio terminou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro com duas vitórias consecutivas. Querendo manter o embalo, Renato Gaúcho comandou a penúltima sessão de treino antes do compromisso contra o Santos, neste sábado, às 21 horas (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 20ª rodada.

A parte mais descontraída da atividade aconteceu no final. De fora da área, os atletas que marcassem o gol estavam liberados do treino. O último a chegar ao vestiário foi Juninho Capixaba.

Antes do desafio, o técnico comandou a movimentação sem dar indícios de uma possível escalação para enfrentar o Alvinegro Praiano. O treinador dividiu os jogadores em diversos grupos para as atividades e, em um primeiro momento, organizou um trabalho de jogadas de bola parada.

Atualmente, o Grêmio está na oitava colocação, com 28 pontos somados. Caso o Bahia não vença, um triunfo coloca o Imortal na sétima posição da tabela.