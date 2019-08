Renato espera confronto acirrado contra o Palmeiras pela Libertadores

A vitória contra o Libertad, no Paraguai, assegurou ao Grêmio a presença nas quartas de final da Libertadores da América. Agora, um encontro caseiro pela frente contra o Palmeiras, um confronto bastante acirrado na década de 90. Questionado sobre o duelo, Renato prevê um jogo extremamente pegado e que será decidido no detalhe.

“O Palmeiras é um dos grandes clubes do futebol brasileiro. Tem um dos melhores elencos ao lado do Flamengo. Tem um grande treinador, mas o Grêmio é muito forte também. O Grêmio tem uma grande torcida e grupo. Será um jogo muito pegado e disputado. Qualquer uma das equipes pode passar. São dois grandes clubes. É briga de cachorro grande. Alguém irá ficar para trás nessa fase”, avaliou.

Agora na sexta-feira a delegação gremista retorna a Porto Alegre. No período da tarde os jogadores voltam a treinar no CT Luiz Carvalho visando o jogo de segunda contra a Chapecoense, às 20h(de Brasília), na Arena, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Regularizado no BID da CBF, o atacante Luciano pode fazer a sua estreia diante dos catarinenses.