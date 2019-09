Paulo Miranda é testado na lateral-direita do Grêmio

No treino da tarde desta quinta-feira em Porto Alegre, o técnico Renato Gaúcho inovou mais uma vez no Grêmio. Com as lesões de Leonardo e Léo Moura, o treinador colocou no treino da equipe o zagueiro Paulo Miranda na lateral-direita.

O defensor participou do jogo-treino contra a equipe sub-20 do próprio Grêmio, com a equipe reserva. Já os titulares, fizeram apenas uma trabalho de posse de bola em outro campo.

Na sua carreira, Paulo Miranda atuou na lateral apenas no São Paulo, na sua passagem pelo Tricolor Paulista de 2011 a 2015.

O Grêmio enfrenta o Goiás, em Porto Alegre, no próximo domingo, às 16h, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.