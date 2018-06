Na mira do futebol europeu, Lincoln irá jogar o Brasileiro de Aspirantes

Mesmo que seja bem avaliado pela comissão técnica e diretoria do Grêmio, o meia Lincoln deve ser emprestado novamente. Clubes da Europa mostram interesse em contar com o futebol do jogador.

O Rizespor-TUR pretende contar novamente com meio-campista que defendeu na temporada de 2017-2018. Em 18 jogos fez três gols e ajudou os turcos a conseguirem o título da segunda divisão local, consequentemente, tendo a oportunidade de atuar na elite de 2018-2019.

Outras equipes da Turquia e da Espanha estariam interessadas em ter o atleta de 19 anos. Mas tudo indica a permanência do meia no clube gaúcho já que não houve nenhuma proposta oficial. Para manter o ritmo de jogo, Lincoln vem treinando com o restante do elenco gremista. Ele será utilizado na disputa do Brasileiro de Aspirantes.