Maicon pede Grêmio com marcação forte no atacante Marco Rúben

Nos últimos anos o Grêmio vem numa sequência de decisões que envolve Copa do Brasil e Libertadores. O Tricolor Gaúcho enfrenta o Athletico-PR nesta quarta, às 21h30, na Arena, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Segundo o volante Maicon, o Tricolor Gaúcho tem que entrar em campo com sede de vencer mais uma vez.

“Temos que ter em mente, vencer novamente. Vamos enfrentar adversários que também tem a mesma ambição de conquistar o título. Relembrar os títulos e o que fizemos de bom. Pretendemos fazer um grande jogo e levantar mais um vez o título da Copa do Brasil”, analisou.

Por outro lado, o meio-campista rasgou elogios ao adversário do meio da semana. Ele pediu muito cuidado com o centroavante Marco Rúben que vem marcando vários gols nessa temporada pelo Furacão.

“É uma equipe muito parecida com a nossa, com jogadores velozes a beira do campo. Um centroavante fixo que faz bastante gols.Sem dúvida, estudamos bastante o Athletico-PR e sabemos das qualidades do adversário”, comentou.

O técnico Renato Portaluppi comandou nesta segunda-feira um treino com portões fechados no CT Luiz Carvalho. No momento que a atividade foi aberta a imprensa ocorria o tradicional recreativo. Uma provável escalação do Grêmio deve ter: Paulo Victor, Léo Gomes, Pedro Geromel, Kannemann e Cortez, Maicon, Matheus Henrique, Jean Pyerre e Alisson, Everton e André.

Fora de campo, os dirigentes gremistas projetam a presença de 45 mil torcedores no duelo do meio da semana. Como já disputou a competição pelo Fluminense, o atacante Luciano fica de fora do restante do torneio.