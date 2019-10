Kannemann parabeniza Flamengo e procura pensar no Brasileiro

A caminhada do Grêmio na Copa Libertadores terminou de maneira trágica na noite desta quarta-feira. Titular na goleada por 5 a 0 sofrida contra o Flamengo pela semifinal, o zagueiro argentino Walter Kannemann tratou de parabenizar o adversário no Maracanã e procurou pensar no Campeonato Brasileiro.

No primeiro tempo, ainda equilibrado, o Flamengo saiu na frente por meio de Bruno Henrique. Na etapa complementar, o time rubro-negro aumentou com dois de Gabriel e construiu a goleada histórica após gols marcados pelos zagueiros Pablo Mari e Rodrigo Caio.

“Tem que parabenizar o rival, jogou muito bem. Precisamos correr mais riscos. Na verdade, nada deu certo para nós e eles acertaram tudo”, resumiu Kannemann, um dos jogadores mais vulneráveis da frágil defesa gremista na partida decisiva pela semifinal da Copa Libertadores.

Em um rápida passagem pela zona de entrevistas, o zagueiro argentinou tratou de citar o único torneio que restou ao Grêmio. “Agora, é bola para frente. Tem que pensar já no Campeonato Brasileiro. Hoje, não deu. É felicitar o rival e pensar no futuro”, afirmou Kannemann.

Com 41 pontos ganhos, o Grêmio figura na sétima posição do Campeonato Brasileiro, enquanto o São Paulo, último integrante do G4, tem cinco pontos a mais. Pela 28ª rodada, às 16 horas (de Brasília) deste domingo, o time defendido por Kannemann enfrenta o Botafogo, em Porto Alegre.