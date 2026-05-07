Grêmio se reapresenta com treino técnico e abre preparação para encarar o Flamengo

O elenco do Grêmio se reapresentou no CT Luiz Carvalho nesta quinta-feira, dois dias após a vitória sobre o Riestra pela Copa Sul-Americana, por 3 a 0. Agora, o Tricolor volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro, pelo qual enfrenta o Flamengo neste domingo, às 19h30 (de Brasília), na Arena.

Como foi o treino

Após aquecimento e exercícios na academia, o elenco realizou trabalhos de mobilidade e coordenação no campo. Em seguida, atletas que não atuaram por mais de 45 minutos na última terça foram comandados por Luís Castro em um treino técnico de trocas de passes e coclusão.

Por fim, foi feita uma atividade de lançamentos e jogadas ensaiadas, além de um trabalho de ataque contra defesa em campo reduzido.

Desfalques e retornos

Para enfrentar o Flamengo, o Grêmio terá o desfalque de Riquelme Freitas, expulso diante do Athletico-PR na última rodada. Além dele, seguem como baixas os lesionados: Nardoni, Arthur, Marlon, João Pedro, Roger e Villasanti.

Por outro lado, Luis Castro volta a contar com Viery e Carlos Vinicius, que cumpriram suspensão contra o Furacão.

Situação na tabela

Na 14ª colocação do Campeonato Brasileiro, o Grêmio soma 17 pontos, apenas dois a mais que o Corinthians, que abre a zona de rebaixamento. Apesar disso, um triunfo sobre os cariocas pode colocar o Tricolor próximo ao G5, já que são seis pontos de diferença para o quinto colocado, Athletico-PR.

Próximo jogo

Jogo: Grêmio x Flamengo

Competição: Brasileirão Série A - Rodada 15

Data: 10 de maio de 2026 (domingo)

Horário: 19h30 (de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)