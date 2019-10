Grêmio publica vídeo convocando torcida para decisão contra o Flamengo pela Libertadores

Na manhã desta segunda-feira, o Grêmio postou um vídeo em suas redes sociais convocando o torcedor para o primeiro jogo da semifinal da Libertadores, diante do Flamengo, na próxima quarta-feira, em Porto Alegre.

Com lances da equipe gremista na competição e na voz de Renato Gaúcho, o clube chamou a torcida para apoiar o time, usando a frase “é a última decisão do ano na Arena”.

A partir de hoje o coração Tricolor começa a bater no ritmo da #Libertadores, é a nossa última decisão do ano na Arena. Nesta quarta-feira não seremos apenas 11 em campo, vamos estar contigo torcedor, seremos #PuroSentimento. 🇪🇪💪⚽️ pic.twitter.com/HD5QufVKCU — Grêmio FBPA (@Gremio) 30 de setembro de 2019

“Chegou a hora. Estivemos juntos até agora. Vai ser nossa última decisão do ano na Arena. Nesta quarta, não seremos apenas onze em campo, seremos seremos 50, 10, 200, 500, 9 milhões, todo mundo na Arena. Seremos Grêmio”, fala o treinador.

Sem grandes ambições no Campeonato Brasileiro, esta será realmente a última partida decisiva do clube jogando diante do seu torcedor, pois mesmo se avançar, a grande final da Libertadores ocorrerá em Santiago, no Chile.

O duelo de volta diante dos rubro-negros está marcado para o dia 23 de outubro, no Maracanã.