Grêmio encerra preparação para enfrentar Athletico-PR com desfalques

O elenco do Grêmio encerrou a preparação para enfrentar o Athletico Paranaense, pelo segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil, nesta terça-feira. A equipe embarca para Curitiba ainda nesta tarde.

A primeira parte do treinamento foi fechado para imprensa e não se sabe o time que vai iniciar a partida. Porém, quando os portões foram abertos, o volante Maicon e o zagueiro Kannemann não estavam no gramado participando do treino recreativo.

O meio-campista já era dúvida para o duelo, por conta de dores na panturrilha. O capitão gremista foi substituído contra o Palmeiras, na última terça-feira, pela Libertadores, e alegou que não estava 100%. Maicon não foi nem relacionado no final semana diante do São Paulo. Rômulo deve ser o substituto.

Já o motivo de Kannemann é uma incógnita. Sua ausência não foi justificada pelo clube, mas por nota, o Tricolor Gaúcho falou que a situação do argentino “não deve ser problema” para Renato Gaúcho.

Everton Cebolinha, destaque do time no ano, tem ausência confirmada. Por levar o terceiro cartão amarelo no jogo de ida, o camisa 11 está suspenso.

Athletico-PR e Grêmio duelam nesta quarta-feira, às 19h, na Arena da Baixada. Pela vitória por 2 a 0 nos 90 minutos inciais da disputa, os gaúchos podem perder por até um gol de diferença que ainda saem com vaga na grande final.