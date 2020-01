Grêmio deve anunciar Diego Souza e Thiago Neves no início da semana

O Grêmio segue em busca de reforços para a temporada de 2020. Os nomes do momento veiculados no Tricolor Gaúcho são o atacante Diego Souza e o meia Thiago Neves. Neste sábado, o executivo de futebol do clube, Klaus Câmara, confirmou as negociações.

“No início da semana, teremos novidades”, afirmou o dirigente à GaúchaZH.

Os dois jogadores de 34 anos chegam com contratos de um ano de duração. Thiago Neves deixou de ser jogador do Cruzeiro oficialmente na quarta-feira, quando foi publicada no BID a rescisão entre o atleta e o clube mineiro. Já Diego Souza rescindiu com o Botafogo no começo deste mês.

Além dos dois novos reforços, o Grêmio conta com o goleiro Vanderlei, os laterais Victor Ferraz, Caio Henrique e Orejuela e o volante Lucas Silva como novas contratações da temporada.