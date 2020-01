Grêmio anuncia contratação por empréstimo de Orejuela, do Cruzeiro

O Grêmio anunciou, na noite desta sexta-feira, a contratação do lateral-direito Orejuela. O jogador pertence ao Cruzeiro, e chega ao Tricolor Gaúcho por empréstimo até o final de 2020.

A Raposa realizou a compra em definitivo do jogador no final de 2019, mas como caiu para a Série B, a diretoria já esperava emprestá-lo para algum time da primeira divisão do futebol nacional.

O lateral Orejuela é o novo #ReforçoTricolor!

Bem vindo! 🇨🇴🇪🇪 👉 Saiba mais sobre o atleta: https://t.co/ExrB5Y1NzY pic.twitter.com/x4f55WsmPp — Grêmio FBPA (@Gremio) January 18, 2020

O Grêmio venceu a concorrência de outros grandes clubes que também buscavam a contratação de Orejuela. Em São Paulo, Palmeiras e Santos já haviam demonstrado interesse no jogador.

O lateral-direito colombiano deve desembarcar Porto Alegre nos próximos dias para assinar o contrato. Aos 24 anos, Orejuela chega para ser o terceiro reforço do Tricolor Gaúcho na temporada. Antes dele, a equipe de Renato Gaúcho teve os acréscimos do também lateral-direito Victor Ferraz e do volante Lucas Silva.