Grêmio anuncia a contratação de Thiago Neves

O Grêmio anunciou na manhã desta segunda-feira a contratação de Thiago Neves por um ano. O meia rescindiu contrato com o Cruzeiro e é o sexto reforço do Tricolor Gaúcho para 2020.

O jogador de 34 anos desembarca ainda nesta segunda-feira em Porto Alegre para realizar exames médicos no Centro de Treinamento Luiz Carvalho e assinar vínculo de doze meses.

Pedido de Renato Gaúcho, treinador e meio-campista trabalharam juntos no Fluminense duas vezes, entre 2007 e 2009. Além do Flu, o atleta também defendeu Paraná, Flamengo e Cruzeiro no país; e Vegalta Sendai, Hamburgo, Al-Hilal e Al-Jazira fora.

Thiago Neves chegou ao Cruzeiro em 2017 e faturou dois títulos da Copa do Brasil e do Campeonato Mineiro. Na última temporada, foi um dos protagonistas da equipe rebaixada para a Série B do Campeonato Brasileiro e teve seu contrato rescindido na última quarta-feira.

