Geromel treina com bola e fica mais próximo de retorno

Um dia depois do empate com o Flamengo por 1 a 1, pelo primeiro jogo da semifinal da Libertadores, o Grêmio já iniciou a preparação para enfrentar o Corinthians no próximo sábado, pela 23ª rodada do Brasileirão.

O grande destaque desta quinta-feira foi a presença de Pedro Geromel no campo. O defensor participou normalmente do treino com a parte do elenco que não atuou diante dos cariocas, em atividade de três toques com campo reduzido. Enquanto isso, quem participou do duelo contra o Rubro-Negro ficou apenas na academia.

Em recuperação de uma contusão na coxa direita, o defensor está sem jogar desde o dia 8 de setembro, na vitória do Tricolor contra o Cruzeiro. A esperança é que Geromel esteja à disposição de Renato Gaúcho para a partida de volta da semi da Libertadores, no dia 23, no Maracanã.

Antes do duelo do final semana, o Grêmio ainda realizará mais uma atividade na manhã nesta sexta-feira no CT Presidente Luiz Carvalho.