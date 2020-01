Diretor do Goiás critica os valores da venda de Michael: “Muito barato”

A venda de Michael para o Flamengo foi duramente criticada pelo presidente do conselho do Goiás, Hailé Pinheiro. Em entrevista concedida à Rádio Sagres, o dirigente rasgou elogios ao atleta e afirmou que os valores da negociação foram abaixo do que imaginava.

“Muito barato, muito barato. Estou muito chateado e inconformado. Falo com toda a honestidade, foi vendido, a negociação foi conduzida de maneira correta, mas o preço que foi estipulado na casa foi errado, estou muito inconformado”, afirmou Hailé Pinheiro.

O presidente do conselho do Goiás também revela o valor que esperava que fosse cobrado por Michael: “Eu sempre coloquei na minha cabeça que o Michael vale 20 milhões de euros (cerca de R$ 90 milhões), e venderam por 7,5 milhões (R$ 34 milhões). Você acha que eu estou satisfeito?”.

Continue cativando os fãs do verdadeiro futebol brasileiro com sua humildade e criatividade 🤖💚 P.S: Volta logo, beleza??? pic.twitter.com/U5PUnEgGdK — Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) January 10, 2020

Hailé Pinheiro compara a trajetória de Michael e Bruno Henrique, que também tem passagem pelo clube esmeraldino: “Ele e o Bruno Henrique são crias minhas e são os melhores jogadores do Brasil hoje. Se montar a Seleção Brasileira com Michael de um lado e Bruno Henrique do outro, com certeza vamos ser campeões do mundo”.

A parte técnica não é a única característica de Michael elogiada pelo dirigente. Halié também afirma que o jogador é inteligente fora de campo: “Ele tem uma inteligência rara. Se você conversar com ele, ele te dobra na hora. Aquele menino é um gênio”.

Mesmo inconformado com os valores da negociação, Halié Pinheiro deseja que Michael tenha sucesso e, inclusive, dá um conselho para o novo jogador do Flamengo: “Driblar todo mundo”.

