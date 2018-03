Em amistoso, França e Colômbia se enfrentam pela quarta vez na história

Nesta sexta-feira, a França recebe a Colômbia no Stade de France, às 17h (de Brasília), em partida amistosa. Além de ser a quarta vez que as nações se enfrentam na história, a partida proporcionará a penúltima oportunidade para ambos os treinadores, Didier Deschamps e José Pékerman, fazerem testes e decidirem quais serão os jogadores selecionados para a disputa da Copa do Mundo da Rússia.

Herói da classificação do Sevilla para as quartas de finais da Liga dos Campeões, Bem Yedder fará sua estreia na Seleção Francesa, assim como Lucas Hernández, jovem lateral-esquerdo do Real Madrid. O técnico da França, Didier Deschamps, destacou que todos têm a chance de estar na convocação para o Mundial, mesmo fazendo parte do plantel pela primeira vez faltando menos de três meses para a competição.

“É a primeira vez para eles. Se eu chamei eles, já é um sinal positivo. Para fazerem da melhor maneira possível suas funções, mesmo que seja nos treinamentos. Depois aproveito o tempo para analisar e pensar com cuidado (na convocação para o Mundial). Dos 24 jogadores que estão aqui, alguns estarão em campo (diante da Colômbia), seja cinco minutos, 15 ou meio tempo. Cabe a eles aproveitarem a chance”, declarou Deschamps.

O goleiro Hugo Lloris destacou a dificuldade do encontro, valorizando o futebol apresentado por seleções da América do Sul.

“É sempre interessante confrontar as equipes sul-americanas, que possuem as mesmas características: brincalhonas e agressivas. Estamos prontos para enfrentar este desafio. Com nossos pontos fortes e valores, vamos tentar ter um bom desempenho para ganhar o jogo”, disse o jogador do Tottenham.

Já pelo lado colombiano, as novidades ficam por conta de Bernardo Espinosa, zagueiro do Girona, Víctor Cantillo, volante do Junior Barranquilla, Juan Fernando Quintero, meio-campista do River Plate e Johan Mojica, lateral do Girona.

Pekérman destacou a qualidade do plantel da França, umas das favoritas ao título da Copa do Mundo. “Nós respeitamos a França, conhecemos a equipe e a qualidade dos jogadores. Eles têm um plantel muito extenso e isso lhe dá poder. Pretendemos ter o melhor desempenho na partida para que possamos mostrar o trabalho que está sendo feito”.

Confira outros amistosos internacionais que acontecerão às 17h (de Brasília) desta sexta-feira:

México x Islândia

Curaçao x Bolívia