Yuri sai em defesa de Marcão: “Estamos fechados”

O Fluminense vive semana tensa por seguir na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Os dirigentes tricolores divergem sobre a permanência do técnico Marcão. O volante Yuri falou com a imprensa nesta terça-feira e saiu em defesa do comandante.

“Estamos preocupados com o campo. O problema de fora, eles resolvem. Estamos fechados com o Marcão. Isso não vai atrapalhar o nosso rendimento. Se o técnico é mandado embora, a culpa é dos jogadores. Por isso, nos abalamos. É do futebol, infelizmente. No Brasil, se não tem resultado sobra para o treinador. A gente não pode pensar nisso. Temos que trabalhar todos os dias para ir para o jogo e jogar da melhor forma possível. Hoje, ele é o treinador do time. Por isso, estamos fechados com ele”, disse.

Yuri vê o Fluminense em evolução nos últimos jogos. Para o jogador, os tricolores precisam concluir em gol as oportunidades criadas.

“Nos últimos jogos, a gente vem jogando bem. Temos que manter e melhorar no que estamos pecando. Precisamos fazer o gol. No jogo contra o Vasco, o que faltou foi o gol. A gente sabe disso e tem se cobrado. Daqui para frente, vamos melhorar. Estamos trabalhando para isso. O gol vai sair”, declarou.

O Fluminense se prepara para a partida desta quinta-feira, contra o São Paulo, no Morumbi. Com 31 pontos, os cariocas precisam da vitória fora de casa para terem a chance de sair da zona de rebaixamento.