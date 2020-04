Thiago Silva pode deixar o PSG e tem Fluminense como opção, diz jornal

Um dos principais nomes do “novo Paris Saint-Germain“, que começou um projeto ousado há alguns anos, Thiago Silva pode deixar o clube. Segundo o jornal italiano ‘Tuttosport’, o zagueiro acredita que, após oito temporadas na França, o ciclo chegou ao fim.

Thiago foi contratado em 2012, quando o PSG iniciava um movimento de trazer grandes nomes em busca do título da Liga dos Campeões. Mesmo com jogadores de peso como Ibrahimovic, Di Maria, Cavani, Neymar e Mbappé, os franceses ainda não chegaram ao topo do continente. Assim, segundo a publicação, o capitão do Brasil na Copa de 2014 sente que é hora de sair, e a prioridade seria voltar para casa.

Formado pelo Fluminense, o atleta deixou o clube em 2008, quando se transferiu para o Milan, da Itália. A preferência do experiente zagueiro seria uma das duas equipes. Segundo o jornal italiano, os Rossoneros teriam interesse na contratação de jogadores mais jovens, entretanto, querem algumas lideranças pontuais, como Ibrahimovic. Sendo assim, o brasileiro teria ainda espaço para voltar à Itália.

Do lado do Fluminense, pouco se sabe. O clube tem tido dificuldades financeiras nos últimos anos, e a vinda de um jogador deste nível custaria caro aos cofres do Tricolor. Mesmo assim, Thiago Silva reforça a vontade de voltar para casa. Em live nas redes sociais, confirmou que seria um sonho retornar às Laranjeiras.