Presidente do Fluminense rebate declarações de Jorge Jesus

A declaração do técnico Jorge Jesus após a vitória sobre o Barcelona-EQU, pela Libertadores, não repercutiu bem nas Laranjeiras. O comandante do Flamengo criticou o fato de Fluminense e Vasco também atuarem no estádio ao reclamar do estado do gramado. Nesta sexta-feira, o presidente tricolor, Mário Bittencourt rebateu a fala do português e criticou o profissional do rival.

“Lamentáveis as declarações. Primeiro, porque ele chegou no Brasil na semana passada. Talvez não tenha estudado a história do Fluminense, do Fla-Flu. Não sei nem se ele sabe que existe uma parceria entre os dois clubes. Costumo dizer que quando o time está ganhando, tudo que se fala o pessoal acha bonito. Se a situação lá estivesse ruim, ele estaria preocupado em falar outras coisas”, disse.

Bittencourt continuou com os ataques a Jorge Jesus.

“Eu acho sinceramente que não é um treinador que vem de fora do Brasil que vai dizer agora o que acha ou como o Maracanã deve ser utilizado e as regras do futebol brasileiro. Têm que ter um pouquinho de limite as coisas que ele fala”, declarou.

O presidente do Fluminense lembrou que qualquer equipe pode atuar no Maracanã, caso haja acerto com os administradores do estádio.

“Queria entender qual motivo de que só o Flamengo pode jogar no Maracanã. Todos os clubes podem jogar no Maracanã. Todos os clubes do futebol brasileiro. Eu acho que deveria ser dito ao treinador que falou isso que o Santos, de Pelé, foi campeão no Maracanã. Que o Santos optava em jogar no Maracanã, jogou a final com o Benfica no Maracanã. Ele deveria saber isso, que o Maracanã é um estádio que hoje tem uma parceria, é administrado pelo Flamengo e Fluminense”, destacou.

Dentro de campo, o Fluminense se prepara para o clássico deste domingo, contra o Vasco, no Maracanã, pela Taça Rio.