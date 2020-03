Paralisação dos tribunais de MG adia acerto do Fluminense com Fred

A suspensão das atividades por todo o Brasil vem trazendo prejuízo para diversas áreas da sociedade brasileira. O Fluminense viu a possibilidade de contar com o atacante Fred ser adiada.

Com a paralisação dos tribunais mineiros, a audiência que poderá definir a liberação do jogador de 36 anos junto ao Cruzeiro não tem data para acontecer. Assim, os tricolores podem não ter o atacante no início do Campeonato Brasileiro.

A volta de Fred é aguardada ansiosamente pela torcida, que espera contar novamente com o jogador, que foi ídolo do clube carioca. O centroavante jogou com a camisa tricolor por sete temporadas, entre 2009 e 2016.

Enquanto o veterano jogador não chega, o Fluminense determinou a suspensão de suas atividades por 15 dias após a paralisação do Campeonato Carioca.

