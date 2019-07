Nenê participa de evento de Neymar e confirma a amigos o acerto com o Fluminense

Perto do Fluminense depois de rescindir o contrato com o São Paulo, Nenê participou do Neymar Jr’s Five, em Praia Grande, neste sábado.

O meia jogou ao lado de Neymar e atletas da seleção feminina contra os campeões do torneio amador – Hungria no masculino e Eslováquia no feminino.

Nenê não quis dar entrevista, mas aos amigos confirmou o acerto com o Fluminense até dezembro de 2020. Falta o exame médico e a assinatura do acordo, a ocorrer ainda neste fim de semana.

O meio-campista tem 37 anos e fez um acordo amigável com o Tricolor. Ele se despediu do ex-clube em publicação nas redes sociais.

Mais sobre o Neymar Jr’s Five

Equipes representantes de mais de 42 países participaram da quarta edição do torneio amador de cinco contra cinco. No feminino, a Eslováquia foi campeã ao derrotar o Japão por 2 a 1. No masculino, a Hungria venceu a Espanha por 2 a 0.