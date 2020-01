Nenê cita dificuldade, mas exalta vitória do Fluminense

O Fluminense sofreu, mas venceu por 1 a 0 a Cabofriense, neste domingo, em Bacaxá, na estreia da Taça Guanabara. O gol da vitória tricolor foi do experiente Nenê, que ressaltou a dificuldade da partida.

“Tivemos muita dificuldade, principalmente no segundo tempo. Só que tivemos tranquilidade para chegar com qualidade para poder marcar”, disse.

Segundo Nenê, o Fluminense ainda vai evoluir muito, principalmente fisicamente. Para o meia, a equipe soube explorar a qualidade dos jogadores para sair de campo com a vitória.

“Ainda falta muito fisicamente. Fizemos poucos treinos físicos. Sabíamos que seria difícil, mas com nossa qualidade poderíamos superar a Cabofriense”, declarou.

Com o resultado, o Fluminense terminou a primeira rodada da Taça Guanabara com três pontos, na liderança do grupo B, ao lado de Volta Redonda e Madureira. Os tricolores voltam a campo na quinta-feira, contra a Portuguesa, no Maracanã.