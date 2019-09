Muriel admite atuação fraca do Fluminense em derrota para o Palmeiras

O Fluminense não repetiu a boa atuação do fim de semana nesta terça-feira e foi derrotado pelo Palmeiras, em São Paulo. Após a partida, o goleiro Muriel admitiu o desempenho ruim da equipe carioca.

“É difícil falar de cabeça quente, logo após perder de 3 a 0. Não podemos baixar a cabeça neste momento. Temos que pegar o jogo contra o Fortaleza como exemplo. Hoje o Palmeiras foi superior, mereceu a vitória” declarou o arqueiro.

Para Muriel, o momento é de focar no prosseguimento da temporada. “Temos que observar, ver o que o Oswaldo vai falar. Vamos nos preparar para melhorar nos próximos jogos. Não podemos nos conformar com as derrotas”, completou.

Com a derrota, o Fluminense segue na zona de rebaixamento, na 17ª posição do Campeonato Brasileiro, com apenas 15 pontos. Os tricolores voltam a campo no domingo, quando encaram o Corinthians, em Brasília.