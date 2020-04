Mário Bittencourt conquista confiança do elenco do Fluminense

O Fluminense tem convivido com um histórico de atrasos salariais. Porém, o presidente Mário Bittencourt a cada dia que passa conquista mais a confiança dos jogadores. Na quinta-feira, ele anunciou que o Tricolor pagou mais uma parte dos vencimentos aos atletas e funcionários do clube. Os tricolores receberam 15% do salários de fevereiro. Com isso, o plantel chega a 40% dos salários recebidos.

Os jogadores não escondem nas entrevistas o respeito que têm pelo dirigente. “Tudo o que o Mário Bittencourt tem prometido e falado ele tem cumprido. Aliás, desde que ele assumiu o clube vem trabalhando e batalhando para deixar a situação financeira do clube melhor, salários e premiações em dia. Ele vem trabalhando a parte externa para que a gente consiga ter tranquilidade para fazer o nosso dentro de campo”, disse o zagueiro Matheus Ferraz em entrevista à Rede Bandeirantes.

Mário Bittencourt também conquistou a confiança dos jogadores ao afastar do cargo de vice-presidente de futebol Celso Barros, vice-presidente geral. Segundo fontes ligadas aos atletas, Celso cobrava muito os jogadores. Além disso, ele defendia a contratação de um treinador experiente na reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado, quando o auxiliar técnico Marcão assumiu o comando da equipe. O Tricolor escapou do rebaixamento.

O elenco do Fluminense está de férias e a reapresentação está prevista para o dia 21 de abril. Porém, a data pode ser alterada por conta da pandemia do novo coronavírus, que tem paralisado as competições esportivas na maior parte do mundo.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com