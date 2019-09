Jogadores exaltam atuação em vitória do Fluminense

O Fluminense venceu o Corinthians neste domingo, em Brasília, e saiu da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Os tricolores marcaram o gol da vitória na etapa inicial e souberam parar o ataque paulista para conquistar os três pontos. O volante Allan destacou a atuação da equipe carioca.

“Estou muito satisfeito com a nossa atuação. Temos que entrar em campo assim em todas as partidas. Pela situação que nos encontramos, temos que atuar com o máximo de concentração”, analisou.

Nenê, experiente meia Tricolor, foi outro a elogiar a postura do Fluminense na partida. “A equipe se entregou o tempo todo. Desde os atacantes aos defensores. Todos correram em busca do resultado”, pontuou.

Com o resultado, o Fluminense chegou a 18 pontos somados no primeiro turno e saiu da zona de rebaixamento. Os tricolores têm a mesma pontuação do Cruzeiro, mas ultrapassaram os mineiros nos critérios de desempate.