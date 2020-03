Jogadores do Fluminense desembarcam no Rio de Janeiro em silêncio

O Fluminense vinha embalado na temporada, mas acabou derrotado pelo Figueirense no duelo de ida pela Terceira fase da Copa do Brasil, em Florianópolis. Além do resultado adverso, a atuação ruim mexeu com o elenco tricolor.

Tanto que os jogadores desembarcaram nesta quinta-feira no Rio de Janeiro e não falaram com a imprensa. A maioria dos atletas saiu rapidamente pelo saguão do aeroporto direto para o ônibus que levou os tricolores até o CT do clube.

A derrota acendeu o sinal de alerta no Fluminense, pois a equipe terá uma semana de decisões pela frente. No domingo, os tricolores terão o clássico contra o Vasco, pela Taça Rio. Já na próxima semana, terá o confronto de volta contra o Figueirense.

O técnico Odair Hellmann poderá poupar alguns titulares no clássico visando o duelo pela Copa do Brasil. O Fluminense tem receio de ser eliminado precocemente da competição de mata mata, como aconteceu na Sul-Americana.