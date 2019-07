Ganso se irrita com pênalti contra o Flu após VAR nos acréscimos

O Fluminense foi derrotado pelo São Paulo, neste sábado, no Maracanã. O gol da vitória dos paulistas veio nos acréscimos, em pênalti assinalado após consulta ao VAR. O lance causou irritação ao meia Ganso, que faliu sobre o assunto na saída de campo.

“Não podemos falar em perseguição. Tivemos chance, mas quando tem uma chance para eles, marcam pênalti. É complicado”, reclamou o meio-campista ao deixar o gramado.

Ganso avaliou como positiva a atuação do Fluminense e pregou foco no próximo compromisso. “Fizemos uma boa partida, mas o resultado não veio. Agora é trabalhar e focar no Peñarol, na terça-feira”, declarou o jogador

Os tricolores voltam sua atuação para a Sul-Americana, mas seguem pressionado no Campeonato Brasileiro. Com apenas nove pontos, o Fluminense continua na zona de rebaixamento.