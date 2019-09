Ganso discute com Oswaldo de Oliveira, que chama jogador de vagabundo

A fase do Fluminense realmente não é boa. Nesta quinta-feira, Paulo Henrique Ganso discutiu com Oswaldo de Oliveira ao ser substituído durante o empate em 1 a 1 com o Santos, no Maracanã, e teve de ser segurado por seus companheiros que estavam no banco de reservas depois de reclamar por ter saído de campo.

Irritado com a substituição, Ganso xingou Oswaldo de Oliveira de burro, que prontamente rebateu chamando o camisa 10 do Fluminense de vagabundo. A partir daí, o clima esquentou, e o auxiliar técnico Marcão teve de apartar a briga, afastando o treinador do banco de reservas.

Oswaldo de Oliveira não tolerou o comportamento de Ganso ao ser substituído (Foto: Fluminense FC/Divulgação)

Questionado se haveria clima para seguir trabalhando com Oswaldo de Oliveira, Paulo Henrique Ganso não se deu ao trabalho de ser político, adotando um discurso sincero.

“Não trabalho para o Oswaldo. Trabalho para o Fluminense. Estou aqui para ajudar meus companheiros. A discussão não foi só ali. Começou antes com uma coisa de jogo. Não tem como pedir por favor. Faz parte do jogo”, disse em entrevista ao Premiere.

Os torcedores que compareceram ao Maracanã ficaram do lado de Ganso. Depois da saída do jogador e da discussão entre as partes, gritos de “burro” e “pede para sair” puderam ser ouvidos vindos das arquibancadas.

Oswaldo de Oliveira soma duas vitórias, três derrotas e um empate à frente do Fluminense. Com o resultado conquistado na noite desta quinta-feira, contra o Santos, no Maracanã, o Tricolor carioca saiu da zona de rebaixamento, assumindo a 16ª colocação, com 19 pontos.