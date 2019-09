Fluminense vê jogo com Goiás como chance de ter apoio da torcida

O Fluminense venceu o Corinthians por 1 a 0 em Brasília (DF) e deixou a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O resultado devolveu um pouco a tranquilidade do grupo, porém, os jogadores sabem que vão precisar muito do apoio dos torcedores no segundo turno. Justamente por conta disso, eles sabem que é fundamental ganhar dois jogos consecutivos na temporada e começar a embalar.

O próximo desafio do time será fora de casa, neste domingo, às 19h (de Brasília), contra o Goiás, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador Oswaldo de Oliveira e os jogadores sabem que precisam ganhar este compromisso para recuperarem o apoio da torcida.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

“O Fluminense precisa muito do apoio do seu torcedor, pois a confiança é fundamental no futebol. Precisamos aos poucos ir conquistando esta confiança, que ficou abalada por conta de maus resultados, principalmente em casa, e pela posição do time na tabela. Mas os torcedores sabem que esse grupo vem se empenhando e se os resultados aparecem este apoio será cada vez maior”, disse Oswaldo.

Os jogadores concordam. “O apoio da torcida vai vir ainda mais se conseguirmos uma boa sequência de resultados”, analisou o meia Nenê.

A preparação para o duelo contra o Goiás prossegue nesta quarta-feira, quando o plantel vai trabalhar na parte da tarde. Oswaldo de Oliveira, porém, só vai definir a equipe nas últimas atividades da semana.