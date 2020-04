Fluminense vai renovar contrato com Wellington Silva

O atacante Wellington Silva vai renovar com o Fluminense por um ano e meio. O contrato atual termina em 31 de julho, porém, as duas partes chegaram a um acordo antes mesmo de as atividades no esporte serem interrompidas por conta da pandemia da covid-19. O jogador, na verdade, já tinha um acordo verbal para que isso acontecesse desde o começo deste ano, quando foi contratado.

Wellington Silva, que tem contrato com o Internacional até o dia 31 de julho, está cedido por empréstimo ao Fluminense. Por conta disso, justamente, não poderia assinar um vínculo mais longo com o clube carioca no começo do ano.

O jogador, então, deixou apalavrado com a diretoria do Fluminense o acordo para renovar no primeiro dia de agosto, com duração até 31 de dezembro de 2021. Inclusive, as bases salariais já foram acertadas.

Revelado nas categorias de base do Fluminense no começo da década, Wellington Silva foi contratado pelo Arsenal da Inglaterra, em 2011. No entanto, o jogador nunca se firmou no clube inglês, sendo emprestado e rodando por outros times da Europa, como os espanhóis Real Murcia e Almería.

Também passou pelo inglês Bolton antes de retornar ao Fluminense em 2016. Sem ter o mesmo sucesso de antes, foi emprestado ao Internacional, com quem tem vínculo até 31 de maio.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com