Fluminense próximo de anunciar dois reforços

O Fluminense tem sofrido com muitas perdas do elenco na temporada, mas deve anunciar dois reforços nos próximos dias. O lateral esquerdo Orinho e o zagueiro Luccas Claro estiveram no clube para realizar exames médicos e vão assinar contrato.

Tanto Orinho quanto Luccas Claro estavam sem clube e chegam sem custos para o Fluminense. Orinho tem 24 anos e teve passagem mais marcante no Santos, onde estava até maio.

Luccas Claro, de 28 anos, estava há três anos na Turquia. No Brasil, teve passagem com destaque no Coritiba.

Com Orinho e Luccas Claro, o técnico Oswaldo de Oliveira ganha opções para duas posições carentes no elenco tricolor. Na esquerda, Caio Henrique tem atuado improvisado desde o início da temporada. Já na zaga, o Fluminense sofreu com as lesões, principalmente a de Matheus Ferraz.