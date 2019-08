Fluminense espera quitar parte das dívidas com jogadores e funcionários nesta terça

A diretoria do Fluminense espera quitar, nesta terça-feira (13), parte dos pagamentos atrasados de jogadores e funcionários. O Tricolor das Laranjeiras deve os meses de junho e julho dos valores referentes ao CLT. Além disso, o 13º salário de 2018 ainda não foi pago. Em relação aos direitos de imagem, a dívida já atinge quatro meses.

Nos últimos dias, o Fluminense tem efetuado pagamentos parciais para amenizar a situação. O clube pagou valores referentes ao mês de junho, que pode ser totalmente regularizado ainda nesta semana.

De acordo com informações do site NETFLU, a nova diretoria do Fluminense, que assumiu no dia 10 de junho, pagou dois meses que estavam atrasados ainda da época da gestão de Pedro Abad. A folha salarial mensal do clube é de aproximadamente R$ 4 milhões.

